Sharon Dijksma mag morgen éindelijk aan de slag als burgemeester. 'Ik zag de vacature en dacht: wauw, dat ben ik!’

14 december We zijn thuis, hebben alle tijd van de wereld én zijn toe aan een wandeling. Dus schaffen we met z’n allen een snoezelige pup aan. Althans, zo lijkt het bij de puppyscholen in Utrecht. Bij de Hondensportvereniging Leidsche Rijn is de aanvraag bij de puppylessen bijvoorbeeld vijf keer zo groot als vorig jaar. ,,We maken ons zorgen.”