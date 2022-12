Sharon Dijksma ontmoet eerste vrouwelijke Utrechtse burgemeester (91): ‘Spraken over fantastische ambt’

Ze is twee jaar burgemeester van Utrecht, maar tot een ontmoeting met de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad was het nog niet gekomen. Tot vrijdagmiddag. Tijdens een lunch maakte Sharon Dijksma kennis met Lien Vos-van Gortel (91).

Dijksma doet deze vrijdag op Instagram verslag van haar ontmoeting met de ‘bijzonder kwieke en humoristische Lien’ in het Wilhelminapark. De twee hebben de nodige overeenkomsten, schrijft ze. ,,Net als ik startte ze op haar 49ste en is ze moeder van drie kinderen.”

Lien Vos was van 1 april 1981 tot 1 oktober 1992 burgemeester van Utrecht. De VVD’er was de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad. Dijksma is na Vos en Annie Brouwer-Korf de derde vrouw die het burgemeestersambt in Utrecht bekleedt.

Het gesprek met Vos was volgens de veertig jaar jongere Dijksma openhartig. Waar ze over spraken? ,,Over de combinatie van het burgemeesterschap en het moederschap. Over de druk waar je tegen bestand moet zijn. Over het fantastische ambt dat we mogen bekleden.”

Jan van Zanen

Oud-burgemeester Vos liet zich een paar jaar geleden nog op het stadhuis zien. Ze zat op de publieke tribune toen Jan van Zanen in januari 2020 in een vergadering van de gemeenteraad werd herbenoemd als burgemeester van Utrecht. In december van dat jaar volgde Dijksma de naar Den Haag vertrokken Van Zanen op.

