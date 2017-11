Simon Timmerman nieuwe voorzitter COC Midden-Nederland

Column Een sneu geval van een vlag

7:40 Het is een sneu geval, de vlag die sinds gisteren in 's lands vergaderzaal staat. Het bescheiden formaat van het roodwitblauw leent zich beter voor de gevel van een rijtjeswoning dan voor het parlement. En de houten standaard waarin de vlaggenmast staat oogt alsof ie in de avonduren door een handige Kamerbode in elkaar is geknutseld.