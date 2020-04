Sinds 2011 vermist, in 2020 gevonden: poes Romeo uit Houten is weer thuis

„Licht onderkoeld en meer dood dan levend”, noemt de Dierenambulance De Heuvelrug op haar Facebookpagina de situatie waarin de kat werd aangetroffen. „Zoals gebruikelijk werd gekeken of de gevonden kat gechipt was, zodat de mogelijk eigenaar kon worden achterhaald. Daar leek het even bingo: De poes bleek gechipt en als vermist opgegeven. Maar belletjes naar het opgegeven nummer gaven geen gehoor.”

Sinds 2011 vermist

Ondertussen moest de baas van het dier achterhaald worden. „Na veel speurwerk en een aantal telefoontjes later, vonden we een adres. En wat bleek? De in Houten-Zuid gevonden ‘Romeo’, zoals hij bleek te heten, kwam inderdaad uit Houten, maar hij was al 9 jaar vermist! In 2011 was de kat kwijtgeraakt en ondanks posters en digitale zoekacties was Romeo spoorloos gebleven.”