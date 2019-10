Sinterklaas weigert intocht in Veenendaal vanwege roetveegpieten

Dat bevestigt Peter van der Jagt sr. van sinterklaasorganisatie.nl. ,,De gemeenteraad heeft besloten dat er roetveegpieten moeten komen. Wij zijn tegen het gebruik van roetveegpieten en dus doen we niet mee’’, zegt Van der Jagt. ,,We verzorgden de hele intocht, inclusief de optocht en een programma op een podium. Deze zomer hebben we besloten dit niet meer te doen als er roetveegpieten moeten komen.’’

Intocht gaat gewoon door

Annelies van Rooijen van Winkelstad Veenendaal bevestigt dat de organisatie uit Ede zich heeft teruggetrokken. Er is echter wel gewoon een intocht voor de kinderen in de stad, zegt ze. ,,We hebben een andere organisatie gevonden.’’

Kinderfeest

Winkelstad Veenendaal, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het evenement liet bij monde van centrum-regisseur Annelies van Rooijen eerder weten dat de organisatie mee wil gaan met de ontwikkeling die in het land leeft. ,,Je merkt dat er mensen vóór zijn, maar ook tegen. Het is in de hele samenleving een issue. We proberen daarin een balans te zoeken. Dat is soms best wel lastig. Daarom gaan nu een paar veegpieten mee.’’