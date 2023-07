Sjors (28) fietst binnen 24 uur van Domtoren naar Eiffeltoren: ‘Alles doet pijn. Lopen lukt nauwelijks’

DE GOUDEN POLLEPEL Plantaar­dig restaurant Rozey blijkt niet zo’n ‘klantaar­di­ge’ Rozey

De panna cotta was nog maar amper geland of er lag al een mailtje in mijn box. Hoe ik mijn bezoek aan Rozey beoordeel. ‘Omdat we het erg belangrijk vinden te luisteren naar onze gasten,’ zo staat geschreven. Spijtig genoeg heb ik dat de hele avond niet ervaren.