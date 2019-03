Slachtoffer (8) na botsing Nieuwegein overleden, verdachte vast voor verhoor

De automobilist die zondag aan het begin van de avond betrokken was bij het ongeval is in verzekering gesteld. Hij wordt verhoord over zijn rol bij de crash waarbij een gezin uit Houten – twee ouders en twee kinderen – betrokken waren.

Drank

De recherche verhoorde de aangehouden automobilist en checkte of hij drank had gebruikt, maar de uitslag van die tests is nog onbekend. Raadsman Christian van Dijk zegt nog geen achtergronden te kunnen geven over het ongeval en de precieze rol van zijn cliënt. ,,De verhoren lopen nog. Wel kan ik zeggen dat tijdens het eerste verhoor bleek dat mijn cliënt enorm zit met wat er is gebeurd. Het raakt hem ook dat er kinderen bij betrokken zijn.’’