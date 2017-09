Slachtoffer aanrander: 'Niemand hoorde mij schreeuwen'

Een van de slachtoffers las een emotionele verklaring voor. Zij was de eerste vrouw die werd aangerand rond vijf uur in de ochtend. ,,Ik ben niet meer de vrouw die ik vroeger was. Ik voel me niet meer veilig in de stad. Ik was als een gillende prooi voor een jachtdier. Niemand hoorde mij schreeuwen, ik slaap slecht. Uit angst heb ik in mijn broek geplast. Het is ondragelijk wat hij heeft gedaan. Mijn ergste nachtmerrie is waarheid geworden. Die dag was als een hel, een van de donkerste dagen uit mijn leven.’’

De verdachte werd in 1992 in Libië geboren en vluchtte een paar jaar geleden naar Nederland. Hij zit in Ter Apel in afwachting van zijn verzoek voor asiel. Hij werd niet eerder in Nederland voor een strafbaar feit veroordeeld. Hij staat wel bij de politie bekend als een herrieschopper, die snel agressief wordt.

Betasten

A. verkrachtte en randde in nog geen uur tijd vier vrouwen aan, zei de officier in haar aanklacht. Hij benaderde de vrouwen en greep ze vast. Hij probeerde zijn hand in de vrouwelijke geslachtsdelen te laten glijden. Hij betastte de vrouwen onder de kleren. Alle slachtoffers zijn bang geworden en voelen zich niet meer veilig in de stad.

De verdachte stal van de eerste jonge vrouw haar telefoon, die de politie snel wist te peilen. De politie kon daardoor de verdachte nog diezelfde ochtend aanhouden. Die verklaarde de telefoon gekocht te hebben. De officier was het eens met de vordering van 3500 euro als smartengeld voor de slachtoffers.

De advocaat van de verdachte vroeg om vrijspraak. Op de kleding van A. was geen DNA aangetroffen, zei hij in zijn pleidooi. De verdachte wilde niets zeggen en beriep zich op zijn zwijgplicht. Hij verklaarde eerder onder invloed te zijn geweest van drugs en alcohol. Hij zei toen ook dat hij was verdwaald en de vrouwen naar de weg vroeg.