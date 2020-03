Slachtoffer brandstichtingen Zeist: ‘Ze chanteren de verkeerde: de ellende zit bij de schoonfamilie in Emmeloord’

Lezing Bas Heijne bij boekhandel Broese en expositie met 50 mooiste oorlogsfo­to's uit Utrecht

7:33 De fietsenstalling op de Neude opent vandaag om 10.30 uur voor publiek. In de stalling onder het oude postkantoor is plek voor maar liefst 720 fietsen en wanneer je ‘m vandaag in één van die 720 gloednieuwe rekken fietst, ontvang je de Utrecht Fietst goodiebag! Fietsers kunnen op borden in de binnenstad en via een app zien waar vrije plekken zijn. Aanmelden om als eerste een fiets te stallen kan door een mail te sturen naar fiets@utrecht.nl.