Slachtoffer liquidatie Houten is bekende crimineel

Vijf, zes pistoolschoten heeft de buurtbewoonster gehoord en ze zag even later ook de dader wegrennen. Herkend heeft ze hem niet. ,,Hij had een capuchon over het hoofd”, zegt ze in de vroege ochtend.



Ze riep haar kat naar binnen, toen het gebeurde. ,,Ik stond in het halletje. Eerst dacht ik nog aan vuurwerk, maar daar was het te kort voor. Even later zag ik de dader. Hij liep onder mij door, door een tunneltje en verdween daarna de wijk in. Ik hoorde pas later dat iemand is doodgeschoten. Ik vind het beangstigend. Vroeger woonde ik in Indonesië en daar ben ik wel een keer overvallen. Maar hier in Houten, het komt wel heel dichtbij.”