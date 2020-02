Slachtoffer tramaanslag verliest vertrouwen in OM en wil nu alle beelden zien

De gesprekken tussen een slachtoffer van de Utrechtse tramaanslag en het Openbaar Ministerie over het tonen van camerabeelden uit de tram zijn stukgelopen. Dat meldt de juridisch adviseur van het slachtoffer. De rechter doet waarschijnlijk volgende week in een kort geding uitspraak in de zaak.

Bij de tramaanslag in Utrecht, vorig jaar maart, kwamen vier mensen om. De verdachte, Gökmen Tanis, stapte de tram in en schoot op willekeurige mensen. Daarbij, stelt passagier Mustafa Ercan uit Utrecht, heeft Tanis ook zijn wapen op hem gericht en twee keer de trekker overgehaald. Daarbij haperde het wapen van de schutter en daarom is Ercan niet geraakt.

Volgens Justitie was op de camerabeelden uit de tram echter niet te zien dat Tanis de trekker overhaalde toen hij op Ercan richtte. Ercan eiste daarom vorige week in een kort geding inzage te krijgen in alle beelden die de bewakingscamera’s in de tram maakten vanaf het moment dat Ercan instapte. Het OM weigerde dat omdat Ercan alle beelden waarop hij te zien zou zijn, al had bekeken. ,,En daarop is geen bewijs te zien dat hij beschoten is”, stelde het OM.

Toch meer beelden

De afgelopen dagen zijn Justitie en de trampassagier wederom in gesprek gegaan. Daarbij heeft het OM erkend dat er toch meer camerabeelden zijn waarop Ercan te zien is. Justitie heeft Ercan excuses aangeboden voor de verwarring en wil hem de mogelijkheid geven die extra beelden alsnog te bekijken. Of daarop te zien is dat hij beschoten wordt, is onduidelijk. Deze krant meldde al eerder dat er sprake was van een passagier die beschoten werd, waarbij het wapen haperde.



Het slachtoffer gaat echter niet akkoord met het voorstel van het OM. Hij is zo in zijn vertrouwen in Justitie geschaad dat hij nu alle beelden van de aanslag uit de hele tram wil zien, stelt zijn juridisch adviseur Karim Aachboun. ,,Het is stuitend hoe het OM met mijn cliënt is omgegaan. Tijdens het kort geding geven ze aan dat er geen andere beelden zijn en nu zijn die er opeens wel. De Nederlandse samenleving heeft recht op de volledige waarheid”, zegt hij. Het OM wil niet ingaan op de gesprekken zolang de rechtszaak loopt.

Quote Het is stuitend hoe het OM met mijn cliënt is omgegaan. Tijdens het kort geding geven ze aan dat er geen andere beelden zijn en nu zijn die er opeens wel.

Heldendaad