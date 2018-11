Slachtoffer van brute verkrachting Breukelen stond doodsangsten uit tijdens rit in laadbak

Trendwat­cher voor de rechter vanwege vasthouden telefoon in ‘zelfrij­den­de’ auto

11:24 Rood pak en strijdbaar. Trendwatcher Vincent Everts stapt vanochtend blakend van zelfvertrouwen de rechtbank in Utrecht in. De twee bekeuringen vanwege het gebruiken van zijn smartphone terwijl hij op 10 en 16 oktober 2017 met zijn Tesla over de A2 bij Breukelen reed, deren hem niet. Hij wil een serieuze discussie forceren over het gebruik van de autopiloot van zijn Tesla.