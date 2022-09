Slachtoffer van steekincident staat oog in oog met verdachte: ‘Bang voor het moment dat hij vrijkomt’

Als hij de spiegel kijkt, komen alle herinneringen aan die nacht weer boven. De man die vorige zomer in zijn gezicht werd gestoken in het Ganzenmarkttunneltje in Utrecht, doet dinsdag zijn verhaal in de rechtbank. De confrontatie met de verdachte valt hem zwaar. Het slachtoffer gebruikt iedere dag slaapmedicatie en vreest voor het moment dat de man vrijkomt.