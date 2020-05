Slachtoffer verkrachting over tramschutter Gökmen Tanis: ‘Jij hebt mijn leven kapotgemaakt’

video Automobi­list (18) komt om het leven bij zwaar verkeerson­ge­luk op provincia­le weg bij Werkhoven

14:03 Op de N229 bij Werkhoven zijn woensdagochtend rond 09.00 uur twee voertuigen frontaal op elkaar gebotst. Het gaat om een auto met aanhangwagen en een personenauto. Een 18-jarige automobilist uit Wijk bij Duurstede is daarbij om het leven gekomen, een andere persoon is zwaargewond geraakt. De weg is in beide richtingen dicht.