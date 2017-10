Slachtoffers Utrechtse aanrander leven in angst: 'Ik houd mensen op afstand'

De rechtszaak rond de Utrechtse aanrander Achmed A. is voorlopig uitgesteld. De officier van justitie vroeg om de zaak aan te houden, omdat een rapportage van de reclassering in het dossier ontbreekt. Het rapport was nog niet af.

A. wordt verdacht van zes aanrandingen en poging tot aanranding in het centrum van Utrecht. Hij zou zich daar schuldig aan hebben gemaakt in maart en april van dit jaar. Bij twee pogingen viel hij meisjes van 11 en 12 jaar lastig. Hij probeerde vaak onder invloed zijn slachtoffer te kussen. Bij één vrouw likte hij de vingers, de hand en probeerde haar te kussen. Bij een paar vrouwen liet hij zijn broek zakken. A. is 28 jaar en geboren in Somalië.

Twee van de slachtoffers lieten een verklaring voorlezen. De twee zijn angstig op straat. „Het gebeurde vlak voor de deur van mijn werk”, aldus de verklaring van één van de slachtoffers. „Iedere keer als ik langs die plek kom, denk ik weer aan die dag in maart. Dit overkomt me nu voor de tweede keer. Ik ben bang en kijk steeds om me heen als ik in de stad loop. Ik houd mensen op afstand. Zelfs mijn vriend.”

Flauwvallen door spanningen

Een ander slachtoffer ligt op dit moment met een hersenschudding in het ziekenhuis. Zij valt door spanningen soms flauw. Dat gebeurde onlangs weer en daarbij viel ze hard met haar hoofd op de grond. „Mijn leven is niet meer in balans. Ik dacht na misbruik in mijn jeugd en een eerdere aanranding mijn leven weer op orde te hebben. Totdat hij me benaderde. Soms denk ik: was ik daar maar niet geweest. Rationeel weet ik dat de kans op herhaling klein is, maar ik voel me niet meer veilig. Ik ben nerveus, slaap slecht, heb nachtmerries. Ik word wakker met gebalde vuisten en enorm gespannen spieren. Hij heeft geen respect voor vrouwen.”

A. weet zich weinig meer te herinneren en reageerde meer dan eens boos op een vraag van de rechter. „Mensen proberen mij iets aan te praten. Waarom ze dat doen, weet ik niet. De politie spreekt niet de waarheid.”