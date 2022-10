Slapen in een oude seksboot kan nu, maar mag het ook? ‘Geen vergunning voor verhuur’

Column Jerry leeft mee met de bomen in Amelis­weerd, die nu dan maar zo groen mogelijk vernield moeten worden

Het is jammer voor de witte paardenkastanje in Zierikzee. En ons leedwezen gaat uit naar de monumentale vleugelnoot te Hoofddorp, de Philipsboom in Eindhoven, de Odoornse paasbergeneik en de ‘helende, troostende’ knotwilg in Valkenburg.

