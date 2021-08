Slapende Polen op de grond en dagelijks een schone onderbroek: dit is het rauwe leven in de daklozenopvang

FC Utrecht-fan Remco (50) mag ein-de-lijk weer naar het stadion: ‘Man, wat hebben we dit gemist’

11 augustus Yes, we mogen weer! Het lange wachten zit erop voor de supporters van FC Utrecht. Door corona konden de meeste fans bijna anderhalf jaar niet naar de Galgenwaard om hun cluppie aan te moedigen. Maar zondagmiddag zitten er 16.000 supporters in het stadion voor de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta. FC Utrecht-familie Neu is van de partij. ,,Man, wat hebben we dit gemist.”