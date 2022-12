Slavernijmonument toch bij heuvel in Griftpark, ondanks kritiek omwonenden: ‘Plek is passend’

Column Is er voor het slavernij­mo­nu­ment geen waardiger plek te verzinnen dan op een gifbelt in Wittevrou­wen?

Het Utrechtse slavernijmonument komt in het Griftpark te staan. In de wijk Wittevrouwen. Dat lijkt de clou van een slechte mop, tijdens een verjaarspartijtje opgedist door een dijen kletsende, dronken PVV-oom. Maar het is echt waar.

6 december