Slecht ter been of een buggy bij je, maar toch met de trein? Zie maar hoe je op het perron van Maarn komt

Kilometers­lan­ge ‘rijdende fabriek’ herstelt spoor bij Culemborg (en je kunt het vanaf een tribune volgen)

Het is gratis, het is in de buitenlucht, het is spectaculair en je steekt er nog wat van op ook. Voor een bijzonder vakantie-uitje zijn de werkzaamheden aan de spoorbaan tussen Culemborg en Tricht een echte aanrader.

22 juli