Slechts 100 inwoners krijgen een sleutel van deze bijzondere tijdscapsule uit Utrecht

Die capsule, een ‘flinke kist’, blijft honderd jaar lang gesloten. De capsule wordt overigens niet begraven, legt Carolien Arnold van stichting ‘De duvel en z’n ouwe moer’ uit, initiatiefnemer van het project. ,,Zomaar ergens een capsule begraven is lastig in een historische stad als Utrecht, dus de capsule wordt in het Utrechts Archief opgeslagen. Omdat we niet weten of het archief daar over honderd jaar nog staat en de capsule dan nog op précies dezelfde plek ligt, krijgt ‘ie een unieke code. Op die manier weten we, ook over honderd jaar, nog precies waar hij ligt.’’