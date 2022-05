Slechts in 6 van de 250 garageboxen ‘Hel van Zeist’ iets strafbaars gevonden: ‘Dat valt best mee in deze buurt’

,,Het grootste deel van de garageboxen was in orde. Slechts bij enkele garageboxen was sprake van strafbare feiten”, reageert burgemeester Koos Jansen op de uitkomst van een grootschalige actie van politie, gemeente Zeist, douane, Stedin en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). In totaal werden 250 garages doorzocht. Bij zes boxen werden strafbare feiten geconstateerd. De burgemeester is tevreden over het verloop van de controle en de uitkomst.