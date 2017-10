Slechts paar tientjes voor Joods monument in Culemborg

Hiervoor was echter, werd toen becijferd, 70.000 euro nodig. Cohen Stuart: „Een ton, bleek later. En bronzen beelden hebben bewaking nodig en een chip ter beveiliging.” Een van de middelen om aan het geld te komen was een grote loterij. „Daar bleken veel haken en ogen aan te zitten. Dat kostte meer dan het zou opleveren. Uiteindelijk hebben drie mensen wat gedoneerd en kwamen toezeggingen niet.” Wat ze hebben binnengekregen? „Dat gaat echt om tientjes.” Daarnaast stopte initiatiefnemer en voorzitter Albert Klein vanwege zijn leeftijd.

Lesgeven over uitsluiting

Nu heeft de stichting ervoor gekozen een andere weg in te slaan. „We kijken wat haalbaar is. Het idee is dat er wel een herdenkingsplek komt, maar dan goedkoper, en dat we gaan lesgeven op school. We willen het dan vooral hebben over wat uitsluiting doet met een maatschappij, welke littekens het achterlaat. Wat deed het in de Tweede Wereldoorlog met de ondernemers dat hun Joodse collega's wegvielen, wat doet het ons nu als het gaat om Marokkanen of anderen die worden uitgesloten, en wat leert het ons over de toekomst?”