Slimme werkzoekenden hebben baan voor het uitkiezen

De uitkeringsinstantie typeerde de krapte in de arbeidsmarkt vorig jaar nog als 'gemiddeld', maar duidt die nu aan als 'krap'. Dat is het op-één-na hoogste niveau waarmee wordt uitgedrukt wie het voor het uitkiezen heeft: de werkgever of de werknemer. In Utrecht is dat laatste steeds meer het geval. De krapte op de arbeidsmarkt kan de groei remmen, zegt het UWV.

Het UWV signaleert wel grote verschillen tussen beroepsgroepen en opleidingsniveaus. Vooral hoger opgeleide mensen vinden gemakkelijk werk in specialistische functies in de zakelijke dienstverlening, de zorg en de detailhandel. Wie administratief werk van gemiddeld niveau zoekt, heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt, evenals niet-westerse immigranten, langdurig werkloze ouderen en mensen met een beperking.

De werkgelegenheid groeit dit jaar in de regio Utrecht met bijna twee procent. Dat is iets meer dan het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit prognoses van het UWV. In 2016 ontstonden in de regio Utrecht bijna 70.000 vacatures, gemiddeld bijna 6000 per maand, vooral in de dienstverlenende beroepen zoals zorg, detailhandel, zakelijke dienstverlening en logistiek.

Ouder dan 55

Door de groei van de arbeidsmarkt neemt het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering af. Dat waren er eind vorig jaar 18.030, zo'n 5,5 procent minder dan een jaar eerder. Het UWV verwacht dat die daling versnelt tot 12 procent. Daarmee zou het aantal WW-uitkeringen eind dit jaar rond de 16.000 uitkomen. Overigens is ruim twee derde van de werklozen ouder dan 55 jaar. het kost deze groep meer moeite weer aan de slag te komen: ruim zestig procent heeft meer dan een jaar nodig om een nieuwe baan te vinden. De helft van hen belandt uiteindelijk van de WW in de bijstand.

Het aantal mensen in de bijstand groeide vorig jaar met 4,6 procent in 2016 van 18.560 naar 19.410. Het UWV wijt de toename van het aantal bijstandsgerechtigden aan wetswijzigingen en de instroom van vluchtelingen die vaak op een bijstandsuitkering zijn aangewezen.