Sloop oude winkelcentrum De Clomp vertraagd

Appartementen

Winkelcentrum De Clomp wordt in fasen vernieuwd. Een deel is al gerealiseerd. Nu is het winkelcentrum aan de beurt. In De Clomp worden 66 appartementen (twee- en driekamerwoningen) gebouwd. De grootte van de woningen varieert van 65 tot 85 vierkante meter. Het gaat om huurwoningen in de vrije sector.