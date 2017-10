Slotlaan in Zeist is weer begaanbaar

De Slotlaan is na een klein half jaar onder handen te zijn genomen weer begaanbaar. De belangrijkste winkelstraat van Zeist is opnieuw ingericht om meer ruimte te creëren voor het winkelend publiek.

Voor bezoekers van de Slotlaan in Zeist was het even behelpen het afgelopen half jaar: delen van de rijbaan waren afgezet, grote shovels en vrachtwagens stonden midden op de rijbaan en stoepen hadden veel weg van een zandbak. De herinrichting moet de Slotlaan groener maken en meer uitnodigen om gezellig te winkelen. In mei gingen de werkzaamheden van start.

Voor ondernemers aan de Slotlaan was het meer dan even behelpen. Zij waren de werkzaamheden voor hun deur meer dan zat. Een aantal van hen vertelden dat ze hun omzet met procenten zagen kelderen. Een ondernemer eist zelfs compensatie van de gemeente of aannemer omdat zijn zaak twee dagen niet bereikbaar en dus dicht was.

Vernieuwd centrum

Het onder handen nemen van de Slotlaan is onderdeel van de vernieuwing van het centrum van Zeist. Het nieuwe compactere centrum wordt autoluwer, groener en aangenamer voor bewoners, consumenten en winkeliers om er te verblijven.

Zeist heeft 15 jaar over een nieuw centrum gepraat. De herinrichting gebeurt in verschillende fasen en moet eind volgend jaar voltooid zijn. De eerste stappen zijn vorig jaar gezet: de puien van de winkelpanden op het Emmaplein zijn naar voren gehaald, de tunnel bij De Klinker is afgebroken, waardoor het Marktplein en het Voorheuvelplein één geheel kunnen worden, en het Marktplein is aangepakt. De Voorheuvel inclusief de rotonde op de Montaubanstraat zijn nu aan de beurt. Deze rotonde gaat vrijdag 3 november om 16.00 uur weer open.

Omleidingen