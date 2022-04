Sluis bij Amerongen dicht om vastgelopen olietanker los te krijgen

Zijn de dure parkeerver­gun­nin­gen om automobi­lis­ten te pesten? Jerry, sarcas­tisch: ‘Nee joh, ben je gek’

Het tarief voor parkeervergunningen in Utrecht, op Amsterdam na het duurste van Nederland, is vorig jaar met 15 procent gestegen, zo becijferde de Vereniging Eigen Huis. Gemiddeld betaalt de Utrechter nu 507,60 euro per jaar om de auto voor de deur te mogen zetten. Die kostenstijging is niet bedoeld om automobilisten te pesten. Nee joh, ben je gek. Er is domweg extra geld nodig om ‘de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten’.

