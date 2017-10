Sluiting van grand café Mazaka komt aan als 'mokerslag'

Eigenaar Ahmet Oz en zijn partner en parttime bedrijfsleider Leonie Reyntjes zeggen dat wat de burgemeester beweert, niet klopt. Leonie: ,,We wilden hier iets moois neerzetten. Ik heb steeds alles gebracht wat er werd gevraagd. Bij de balie beneden zijn er spullen niet goed terecht gekomen. Dat was vervelend maar hebben we opnieuw aangeleverd. Nog tot 2 oktober leek alles goed.'' Op donderdagochtend 9.00 uur zou er een nieuw gesprek zijn en toen bleek de envelop met dwangsom en de gedwongen sluiting al klaar te liggen. ,,Het was een mokerslag,'' aldus Leonie. ,,We wilden iets moois neerzetten hier in Vianen. Volgende week is er weer een reservering voor dertig personen. Mensen bellen om te komen. Het is vreselijk.'' De horeca wordt in Vianen extra goed in de gaten gehouden. Groeneweg: ,,Het is algemeen bekend dat de horeca nogal eens wordt gebruikt om geld wit te wassen. Als de papieren in orde zijn, is er niets aan de hand. Is dat na lang aandringen nog steeds niet het geval, dan kan ik niets anders doen dan de zaak sluiten.''