Smakkelaarsveld in Utrecht is dé bermudadriehoek voor de stadsfietser.

Mijn eerste bewuste kennismaking met het Smakkelaarsveld moet zijn geweest, toen ik er naar een bevrijdingsfestival ging. Wanneer dat was? Ik heb geen flauw idee meer. Wie er optraden? Dat zit in het mapje vergetelheid. Ik herinner me dat het koud was en dat het bier daardoor nog viezer smaakte. Maar misschien haal ik nu alle bevrijdingsfestivals waar ik ooit heen ging, door elkaar. Want zonnig met lekker bier was het nog nooit.

Ik weet wel dat ik verbaasd was dat het Smakkelaarsveld groot genoeg was voor een festival, omdat het er niet zo uitzag als je erlangs kwam. En wat ik ook nog heel zeker weet, is dat ik het festivalterrein maar een groezelig grasveld vond, afgewisseld met vieze, bruine waterpartijen vol wegwaaivuil. Een ranzig drollenveld, dat ook nog eens ingeklemd lag tussen heel afstotelijke gebouwen. Kortom: een superlelijke plek.

Quote Het afgelopen decennium stond het Smakkelaarsveld vooral bekend als dé bermudadriehoek voor de stadsfietser.

Nog erger

Dat een fietsentsunami in combinatie met een megabouwproject het allemaal nog erger zou maken, kon geen mens begin deze eeuw nog bevroeden. Het afgelopen decennium stond het Smakkelaarsveld vooral bekend als dé bermudadriehoek voor de stadsfietser. De miljoenen fietsen die er stonden, waren stille getuigen van de mensen die er zijn verdwenen.

Want, wie er inging, wist nooit zeker of hij er weer levend uitkwam. Je kon zomaar gespiest worden op een bouwhek dat ineens half op het fietspad stond of over de kop vliegen door uitstekende bestrating. Had je de overtocht vanaf de stationskant overleefd, dan kwam je aan de singelkant uit op een punt waar alle fietsers van Utrecht met een noodvaart op elkaar affietsten zonder ook maar één verkeersregel in acht te nemen. Alleen de sterksten bereikten de overkant.

Ik moest dan ook een beetje grinniken om de volgende tekst op de website van CU2030, het recentste hoofdstuk in het grote in-een-vlek-blijven-wrijvenproject dat Utrecht al sinds begin jaren 60 in zijn greep houdt.

De tekst gaat als volgt. 'Het Smakkelaarsveld is een plek om van te houden. Het Smakkelaarsveld komt er anders uit te zien. Nu is het een plek waar de meeste mensen zo snel mogelijk langslopen, maar dat wordt anders. Er komt water: de Leidse Rijn wordt doorgetrokken, er komt een bus-en trambaan dwars doorheen en de gemeenteraad heeft besloten dat er ruimte komt voor wonen en groen. Waarom kom jij straks naar het Smakkelaarsveld?'

Quote Ik kom alleen maar terug naar het Smak­ke­laars­veld, als ik er weer veilig en comfortabel overheen kan fietsen.

Mensen die een goed antwoord op deze vraag hadden, konden dat afgelopen donderdag en vrijdag onder het genot van een kopje koffie komen vertellen op het Smakkelaarsveld. Aangezien ik deze plek alleen maar om écht zwaarwegende redenen met mijn vege lijf aandoe, formuleer ik mijn antwoord liever vandaag hier.

Comfortabel

Ik kom alleen maar terug naar het Smakkelaarsveld, als ik er weer veilig en comfortabel overheen kan fietsen. Ik zou er zeker geen huizen bouwen, want het wordt al zo krap als er ook nog voetpaden, fietspaden, waterpartijen en een tram- en busbaan moeten komen. Je hoeft echt niet elk lapje stadsgoud te verpatsen aan de Marcel Boekhoorns van deze wereld. Investeren in je stad kun je ook op een andere manier doen.