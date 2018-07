Wat te doen tijdens hittegolf: Oortjes van de kat insmeren en de hond vooral niét naast de fiets laten rennen

Had de eigenaar dit niet kunnen voorzien?

,,Het is niet zo makkelijk als je denkt. De verbranding is erg pijnlijk voor de kat, maar deze beesten laten dat nooit merken. En als het een echte buitenkat is, kan hij zomaar een paar dagen weg zijn, en dat verbranden gaat best snel. Bovendien leggen de baasjes vaak gewoon de link niet.’’



Hoe is het te voorkomen?

,,Er zijn speciale producten, maar gewone factor 50 zonnebrand erop werkt ook. ’s Morgens tijdens het eten insmeren. De kat went er wel aan. Overigens kan de neus ook verbranden. Daar helpt smeren minder goed, want de kat likt het eraf.’’



Hoe zit het met honden?

,,Die hebben weer andere problemen. Ten eerste kunnen ze de voetzolen verbranden. Komt dagelijks voor, want ik zie foto’s ervan. Het asfalt is de boosdoener. Leg rond het middaguur zelf je hand er maar eens op.’’