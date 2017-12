Onderzoekers Universiteit Utrecht: 'Zeespiegel kan op sommige plekken met 1,8 meter stijgen'

Maan had streaker én Frank Dane in hun ballen moeten trappen

7:00 Een volwassen man die meisjes aan 't huilen maakt is per definitie een lagere levensvorm. Toen muzikant Tim Knol afgelopen weekeinde per tweet een geluidsfragment deelde waarin de Utrechtse zangeres Maan na een pesterijtje op de radio bittere meisjestranen plengt, sloeg zijn verontwaardiging dan ook automatisch op mij over. Voor ik er zelf erg in had, retweette ik Knols bericht. Net als 956 andere Knolvolgers. Waarmee ik mijn eigen, bescheiden bijdrage leverde aan het zoveelste social-media-relletje.