Snackbar in Elst verwoest door brand

In snackbar Het Wapen van Elst heeft aan het begin van de middag een grote brand gewoed. De cafetaria kan als verloren worden beschouwd, de naastgelegen woning en loods zijn wel gespaard gebleven.

Het vuur was kort voor 14.30 uur onder controle maar woekert nog in het dak. De verwachting is dat het sein 'brand meester pas aan het einde van de middag gegeven kan worden.

Het is nog onduidelijk hoe de brand ontstaan is. Op het moment dat de brand ontstond, waren meerdere mensen in het pand aanwezig. Zij konden op tijd het pand verlaten. Een van hen moest wel gecontroleerd worden vanwege ademklachten.

Door de brand moesten vijf omliggende huizen ontruimd worden. In verband met de draaiende wind worden in andere huizen nog metingen gedaan. In de snackbar zitten ook meerdere asbestplaten verwerkt. Volgens de brandweer zijn de asbestresten niet uit het pand vrijgekomen.

Volledig scherm De brandweer bij de uitgebrande snackbar in Elst. © DG