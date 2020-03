Snackbareigenaar (58) zo hard geslagen na opmerking over rommel dat omstanders dachten dat hij dood was

‘Distribu­tie­do­zen’ schieten in Utrecht uit de grond, maar zorgt dit ook voor meer banen?

14:17 Het Utrechtse Lage Weide of De Liesbosch in Nieuwegein: de gigantische, vierkante distributiecentra schieten als paddenstoelen uit de grond in de regio Utrecht. Hoewel niet iedereen even blij is met de vaak grauwe, simpele ‘betonblokken’, zorgen de enorme distributiecentra wél voor meer banen.