Snelheidsduivel rijdt 146 km/u (!) te hard, maar enorme boete boeit Utrechter (23) niets: 'Ik heb geld zat’

video Tentamens tussen de treinwa­gons: leerlingen maken hun toets in het Spoorwegmu­se­um (en zo zag dat eruit)

11 maart De al maanden lege parkeerplaats is ineens gevuld met fietsen en binnen klinken weer voetstappen in het Utrechtse Spoorwegmuseum. Niet van museumbezoekers, maar van zo’n tweehonderd leerlingen van het St. Bonifatiuscollege. Zij komen op 1,5 meter afstand van elkaar hun toetsen maken. Gewoon, in een monumentale wachtruimte, of naast een stoomlocomotief.