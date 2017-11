Snelwegen rondom Utrecht kleuren rood van de file

Gewapende aanhouding in Vathorst nog raadsel

17:58 De politie wil nog niets zeggen over de toedracht van de aanhouding gisteravond in een woning aan de Aardmansberg in de wijk Vathorst. ,,In het belang van het onderzoek mogen wij geen mededelingen doen”, aldus woordvoerder Hilde Bakker.