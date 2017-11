Snelwegen rondom Utrecht waren rood van de file

Op de A1/A28 bij Hoevelaken, op de A2 bij Nieuwegein en de A12 bij Driebergen waren ongelukken gebeurd. Ook op de A12 bij Bunnik was het raak. Daarachter groeide de file.

Achter de file op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, waar drie rijstroken afgesloten waren, stond het ook vast voor de Leidsche Rijntunnel. Omdat het druk was, werd het verkeer gedoseerd de tunnel ingelaten, waardoor er een ‘doseerfile’ ontstond, meldde de ANWB.

Ook de regen speelde de automobilisten parten. In het hele land was er daardoor een drukke avondspits, met uiteindelijk bijna 500 kilometer file (497 kilometer). Het was net niet de drukste avondspits van het jaar. Dat record staat nog altijd op Hemelvaart, toen er 501 kilometer file stond.