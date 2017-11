Snelwegschutter: Ik was bang en in paniek

Hij deed dat in de nacht van 6 augustus, op het moment dat een 23-jarige Houtenaar naast hem reed. E. verklaarde vanochtend dat hij bedreigd werd door iemand uit Winterswijk, zich achtervolgd voelde en dat hij een waarschuwingsschot loste. ,,Ik was bang en in paniek'', zei hij. Om die reden had hij enkele dagen eerder ook het pistool gekocht. In de auto van de Houtenaar dacht hij een voertuig te herkennen dat hem al langer achtervolgde.