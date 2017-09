'Snoeproutes' in Utrecht aangepakt

Toen maandag de scholen weer begonnen, ging het project van start. De weg van de PLUS aan de Voorstraat richting het St. Gregorius College en die van de PLUS aan de Adriaen Van Ostadelaan naar het St. Bonifatius College moeten nu schoner worden.



De aanpak is een vervolg op een snoeproutepilot die in 2016 in onder andere Nieuwegein is uitgevoerd. De hoeveelheid zwerfafval nam toen met de helft af. Gemotiveerd door dat resultaat zijn PLUS, Gemeente Utrecht en NederlandSchoon begin dit jaar in Utrecht de straat op gegaan om te kijken hoe ze op een positieve manier aandacht konden krijgen voor schonere straten. Deze met posters beplakte prullenbakken zijn het resultaat.