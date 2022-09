Sociale appartementen in oud kantoorgebouw in Utrechtse wijk Hoograven

Winkels en horeca beboeten, vindt Sjoerd: ‘Afvalcon­tai­ners staan twee dagen te meuren’

Tientallen ondernemers in de Utrechtse binnenstad zijn gewaarschuwd door de gemeente omdat ze containers met afval te vroeg buiten zetten of te laat binnenhalen. Volgens Utrechter Sjoerd de Boer, die afdwong dat er regels voor bedrijfsafval kwamen, is het tijd om boetes uit te delen.

