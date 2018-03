Sommige politici gaan wel heel ver: PvdA’er zet tattoo als verkiezingsstunt

VideoEen Utrechtse PvdA’er heeft een tatoeage laten zetten die verwijst naar het percentage arme kinderen in Utrecht. Het is een verkiezingsstunt, beaamt Marcel Bamberg. Maar het thema gaat hem aan zijn hart.

12.000 Utrechtse kinderen groeien op in gezinnen die onder de armoedegrens leven. Dat is een op de negen. Die twee getallen prijken nu op de bovenarm van Bamberg (26), die dertiende op de PvdA-lijst staat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een belachelijk percentage voor een rijke stad als Utrecht, zegt hij. ,,Ik vind het zo onrechtvaardig. Die kinderen zijn voor het leven getekend. En ik nu ook.”

Voorbijgangers

De jonge Utrechter voert een actieve persoonlijke campagne via sociale media, voornamelijk gericht op jongeren. Hij maakt snelle en grappige filmpjes over zichzelf en politieke thema’s, zoals de woningmarkt en de financiële tekorten bij de aanleg van de Uithoflijn. Daarbij vraagt hij voorbijgangers in de Utrechtse binnenstad wat ze over een onderwerp weten.

Die opzet wilde hij ook toepassen op armoede onder kinderen. Maar hoewel weinig mensen de cijfers kennen, zou het te vrijblijvend zijn, besefte hij. ,,Een oud-huisgenoot zei dat ik een nep-tattoo moest laten zetten. Ik dacht: het moet een echte zijn. Want dan grijpt het mensen pas echt.”

Uit zichzelf zou hij nooit een tattooshop binnenlopen, maar vorige week donderdag liet hij de twee cijfers aanbrengen. Op een onopvallende plek, als verwijzing naar een onopvallend probleem in de stad. Het gevoel van de naald was onprettig, maar de pijn viel mee. Daarna verraste hij zijn moeder met de nieuwe aanwinst, ook met draaiende camera. ,,Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar ze vond het erg leuk.”

Marcel Bamberg.

Tweedeling

Kinderen kunnen er niets aan doen dat ze opgroeien in armoede, verklaart hij zijn motivatie. ,,Het vreet aan me. Ze kunnen niet mee naar het zwembad of kunnen geen feestjes organiseren. Ze worden dan al geconditioneerd: je doe niet mee. Dáár begint de tweedeling in de stad.”

De tatoeage ziet hij als een persoonlijke verplichting om armoede aan te pakken. ,,Als ik word gekozen als gemeenteraadslid, maar anders als niet-gemeenteraadslid. Ik ga er voor dat ik de cijfers over mijn arm over vier jaar kan doorkrassen. Want dít is de reden waarom ik lid ben van de PvdA.”