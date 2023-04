Sophia (61) eet altijd uit tuin in park Ons Buiten: ‘Alles wat ik heb gebruikt, heb ik gevonden in containers’

John (53) maakt filmpjes over Utrechts water: ‘Ik ben gefasci­neerd door de spiegeling’

John van der Wens (53) kijkt uit over de Minstroom. Hij is aan het oefenen met een drone die hij nog niet helemaal onder controle heeft. Doel: YouTube-filmpjes maken over Utrechts water, met muziek en poëzie: U-water.