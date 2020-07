Soufian (26) krijgt 3 jaar en 8 maanden voor aanrijden Utrechtse Ghizlaine, die in het water belandde en stierf

Volgens de Utrechtse rechtbank is S. verantwoordelijk voor de dood van Ghizlane, omdat hij er vandoor ging nadat hij haar aanreed. Voordat hij de benen nam, alarmeerde hij niemand over de auto die in het water lag. Een oplettende taxichauffeur zag ineens een auto in het water liggen. 17 minuten na het ongeval werd Ghizlane uit het water gered en op de kant gereanimeerd.

Gehuurde Audi

Ghizlane was de ochtend van ongeluk onderweg naar haar werk bij de Action toen zij met 100 kilometer per uur werd geraakt door de gehuurde Audi van Soufian S. Hij was die nacht met twee vrienden gaan stappen in een club in Delft. Nadat zij nog een omweg hadden gemaakt om lachgasampullen te kopen in Den Haag, reden zij - zoals ze volgens het track-en-trace systeem in de auto de hele nacht al deden - veel te hard over de Antonius Mattheuslaan in Utrecht.