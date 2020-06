Soufian knalde met 100 kilometer per uur op Ghizlane (21): zij belandde in het water en overleed, hij liep weg

Als de 26-jarige Soufian S. uit Vianen tweeënhalf jaar geleden na een avondje stappen met 100 kilometer per uur in een gehuurde Audi op de Kardinaal de Jongweg de macht over het stuur verliest, ramt hij de auto van de 21-jarige Ghizlane uit Utrecht, die onderweg is naar haar werk bij de Action. Zij belandt in het water, en wordt pas na 17 minuten uit haar auto gered. Elf dagen later overlijdt ze in het ziekenhuis.