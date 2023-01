SP-kamerlid Renske Leijten wil in Houten lering trekken uit toeslagenaffaire

Bijna zeven euro voor een uurtje parkeren in de Utrechtse binnenstad: ‘Maakt me niet veel uit’

Utrecht verhoogde begin dit jaar de kosten voor het parkeren op straat in de binnenstad naar bijna 7 euro per uur. Het nieuwe toptarief is een van de hoogste van Nederland. Schrikt het bezoekers aan de stad af? ,,Het is wat het is.”

15 januari