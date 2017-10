SP stelt kamervragen over frauderende ambtenaar van gemeente Utrecht

De SP heeft kamervragen gesteld over Farid O., een ambtenaar van de gemeente Utrecht die vluchtelingen doorverwees naar zijn eigen taalschool. Op die manier verdiende hij veel geld over de rug van statushouders.

De veertigjarige O. werkte als ambtenaar op het bureau Werk en Inkomen. Hij was de laatste jaren actief als werkmatcher statushouders. In die rol koppelde hij vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan werkgevers of stagebedrijven. In januari 2016 richtte hij met een compagnon zijn eigen taalschool op en meldde dat niet bij zijn leidinggevende. Statushouders verwees hij dikwijls door naar zijn eigen taalschool.

Bij de school was veel mis: docenten van de school hadden niet altijd het vereiste diploma’s en veel statushouders tekenden contracten zonder dat een tolk hen duidelijk maakte wat er in het contract stond. De SP wil nu weten of deze vorm van belangenverstrengeling vaker voorkomt en hoe die voorkomen kan worden. Bovendien wil de partij weten of Maximaal Taal, het bureau van O., nog taallessen kan geven.