SP stort 70.000 euro terug in gemeentekas : ‘Geen weekeinde op hei met geld van de Utrechter’

De SP pleit al jaren voor een verlaging van de fractiebudgetten. De socialisten kregen in 2021 ongeveer 85.000 euro. In de ogen van fractievoorzitter Tim Schipper is dit veel te veel. ,,We hadden vier deeltijd-fractiemedewerkers in dienst, die we een goed salaris kunnen betalen. Voor de rest beperken we de uitgaven tot het hoogst noodzakelijke. We houden bijvoorbeeld geen fractieweekeinde op de hei.”