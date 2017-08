SP stort vuilnis voor de deur van stadhuis

In een aantal wijken van Utrecht, zoals Lunetten en Kanaleneiland, kunnen bewoners niet vrijuit het afval in de daarvoor bestemde containers in de wijk gooien. Ze hebben een pasje nodig om ze te openen.

Dat laatste is de SP een doorn in het oog, om meerdere redenen. Daarom deponeerden partijleden vandaag het vuil dat ze in korte tijd in de buurt van kaartcontainers verzamelden bij wethouder Kees Geldof (VVD) voor de deur.

,,Utrechters klagen het meest over het vuilnis’’, zegt Ruurt Wiegant van de SP. ,,En dat komt vooral door al dat zwerfafval. Volgens ons ontstaat dat zwerfafval doordat je een pasje nodig hebt om je afval kwijt te kunnen. Mensen vergeten dat pasje nog weleens en dan zetten ze het vuil er al snel naast. Dus doe die bakken open, dat lost dit probleem grotendeels op.’’

Volledig scherm De SP wil af van het pasjessysteem. 'Open de afvalbakken, weg met de pasjes.' © Angeliek de Jonge

Gespreid

Wethouder Geldof wil daar niet aan. ,,Dit systeem met pasjes heeft een bedoeling. Afval komt op deze manier gespreid binnen. Anders zijn populaire bakken in no time vol en ontstaat er nog meer zwerfafval. Bovendien zorgt het ervoor dat niet illegaal gestort kan worden. Er loopt een proef met open containers in Overvecht. Als er aanleiding toe is, passen we het beleid aan.’’

Er is overigens wat de SP betreft nog een reden om die afvalbakken open te zetten. ,,Het is illegaal dat de gemeente registreert wie welke bak opent. Dat mag niet van de rechter en al bijna tien maanden gebeurt het toch. Blijkbaar vindt de wethouder het geen groot probleem.’’

Privacyprobleem

Volgens Geldof wordt er echter al heel lang aan gewerkt. ,,De helft van de containers registreert alleen nog dat de bak opengaat. Bij de andere helft moet nog eerst de software worden aangepast, maar worden de gegevens nu wel meteen gewist. Dus het privacyprobleem is zo opgelost.’’