SP Utrecht wil second opinion over sloopplan woningen Croeselaan

Grote molenstenen voor meerdere partijen zijn het tekort van 51 miljoen euro voor de verbouwing van het Westplein, twijfels over de doorstroming, en de sloop van sociale huurwoningen aan de Croeselaan. In het plan zouden er 1.000 woningen gebouwd worden, waarvan 20 procent sociale huurwoningen.

Maar volgens fractievoorzitter Tim Schipper is de 15 miljoen euro die is begroot om de 105 woningen aan te kopen veel te weinig. „Bovendien is het zo dat wanneer we hier 1.000 woningen zouden bouwen, we dat in de Merwedekanaalzone weer moeten inleveren, omdat blijkt dat dit forse infrastructurele maatregelen vereist.”