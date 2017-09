Spanning op de gezichtjes tijdens auditie voor Beauty en het beest

videoDe spanning droop van sommige gezichten. Meer dan 120 Utrechtse kinderen deden zondag auditie voor een rol in de muzikale theatervoorstelling Beauty en het beest. Rond de Kerst staan de uitverkorenen in de Stadsschouwburg.

Het is niet anders. Het waren de moeders van Tessel Bartelse (13) en Merel van den Berg (10) die hun kroost erop wezen: je kunt auditie doen voor een rol in Beauty en het beest. Tessel: ,,Ik wilde graag meedoen.’’ Merel: ,,Leek me leuk en mijn zus Roelien ook.’’

En dus gaven ze zich op en deze zondagmorgen om 10.00 uur mogen de moeders (en vaders) door de stad gaan banjeren, terwijl de eerste 31 kinderen van tussen de 8 en 16 jaar de oefenruimte opzoeken van UCK Domplein.

Daar vertelt regisseur Moniek Merkx dat de 5 jongens en 26 meiden anderhalf uur lang vooral zichzelf mogen zijn. ,,Het is meer een workshop. Lekker bewegen op jouw manier. En bij ons hoef je niet alleen maar een mooie en lieve beauty te zijn, een beest mag ook. Dat lukt jullie wel. En als jullie niet gekozen worden: dan lag het aan ons.’’

Waarna de kinderen met de heupen beginnen te draaien, ten teken dat de warming up begonnen is. Ze mogen hun naam zingen, allemaal tegelijk stil staan én weer bewegen, elkaar volgen, wiebelen alsof er een aardbeving is en in tien passen veranderen van mens in een aap. En er moet gedanst worden op aanwijzingen van beginnend choreograaf Art Srisayam.

Volledig scherm 130 Utrechtse kinderen en jongeren deden op zondag auditie voor Beauty en het beest in UCK Domplein. © Angeliek de Jonge

Klap op de vuurpijl: in twee groepen mogen de kinderen laten zien wat voor bijzondere talenten ze in huis hebben. Dansje doen, op handen lopen, stukje zingen of gewoon een gekke bek trekken. ,,Maak het maar belangrijk’’, moedigt regisseur Merkx de kinderen aan.

Na anderhalf uur zit het erop. Tessel Bartelse wist niet precies wat er op hem af zou komen, maar vond het leuk. Al had hij op meer danspasjes gehoopt. ,,Want ik doe 3 uur per week aan streetdance en hiphop.’’

Haar talent laten zien, vond Merel van den Berg best spannend. ,,Ik kan dansen, acteren en een beetje zingen, want ik volg musicalles. Of ik Beauty danwel Beast wil zijn? Doe maar de theepot. Ik denk trouwens niet dat ik het word, want er waren veel goeie anderen.’’

Uit de 130 kinderen die ze deze dag te zien krijgt, gaat regisseur Merkx er 32 kiezen. ,,Met dank aan de arbo-wetgeving is dat nodig. Dat kunnen we nooit helemaal goed doen, maar we letten erop of de motoriek oké is, ze in een groep kunnen werken, regisseerbaar zijn en of ze 'echt' zijn. We willen in de voorstelling voor de hele familie graag authentieke kinderen mee laten doen en geen showkids.’’

Begin van deze week weten Tessel en Merel - en de anderen - meer. Wel jammer, maar geen ramp als hij het niet wordt, zegt Tessel. ,,Ik ga gewoon door met dansen en red me wel.’’ En Merel rekent nergens op. ,,Als ze me kiezen, ben ik blij verrast.’’

Volledig scherm Beginnend choreograaf Art Srisayam spreekt de kinderen toe. © Angeliek de Jonge