Spanning stijgt in Utrecht: grootste spookhuis van Nederland gaat bijna open

,,Absolute schande.” Dat schreef Tim Calis afgelopen juli op Twitter na het lezen van een advertentie op Filmfiguranten.nl. De site plaatste een oproep voor acteurs voor Halloween Nightmares. De acteurs zouden drie maanden lang, vijf dagen per week moeten werken en daar kregen ze dan goede catering, mooie grime en kostuums en een leuke ervaring voor terug. Oftewel, ze waren vrijwilligers. Deze advertentie bleek niet te kloppen, want de rollen in het Spookhuis zijn inmiddels allemaal gevuld en de acteurs zijn gewoon in loondienst. ,,We waren verbaasd over de kwaliteit van de acteurs”, vertelt René van Os, manager van het spookhuis.