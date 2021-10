Sparta-keeper Benjamin verkoopt dagverse maaltijden voor sporters: ‘Na het trainen geeft dit mij energie’

Wel ‘hoge joekels’ van windmolens op boerener­ven in Wijk en Cothen, niet in Langbroek

20 oktober Op boerenerven in Langbroek mag geen enkele windmolen geplaatst worden. In Cothen en Wijk bij Duurstede mogen boeren er in principe wel 25 neerzetten. Dat is de uitkomst van maandenlange discussies in de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede.